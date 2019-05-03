館長開講》韓、柯、賴都曾合作直播 館長坦言2020最想支持「他」

2019-05-03 16:46

〔記者周湘芸、陳心瑜／新北報導〕藍、綠雙方2020總統初選議題進入白熱化，其中包括民進黨已表態的前行政院長賴清德，以及雖未表態，但同樣引發外界關注的高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲都曾因上館長陳之漢的直播拉抬聲勢，而館長近日受訪談到此議題，認為以檯面上的參選人來看，國民黨2020恐沒有機會，民進黨若要贏就不要內鬥，自己則是最支持沒有背景和包袱的柯文哲。

國民黨不僅多位黨內大老表態參選，連鴻海董事長郭台銘近日也參一咖，但館長受訪時卻直言，藍營派郭出來穩輸，除非他傾美，不然絕對選不上，因為他講的話言行不一致，過去曾經說過民主不能當飯吃，但現在又不斷在鏡頭前說中華民國是民主國家。他更批評，「郭董說會照顧年輕人，富士康哪個不是年輕人？所謂照顧年輕人是說應該工作十幾個小時，領很低廉的薪水？實際上是想替股東、投資者、國民黨和中國做事。」

館長認為，「國民黨這次2020沒有機會，雖然韓國瑜很會講話，出來選比較有可能，但是辜負高雄人、支持中國，仍會有不少人強烈反對。」

而談到民進黨蔡賴之爭，館長也說，大家一正一副也不錯，讓台灣人民看到願意為了台灣主權繁榮繼續發展，官降一點，團結起來絕對不會有危險。

被問到目前心中最想支持的人，館長則坦言，柯文哲沒有資金、沒有人脈，不貪污任何一塊錢，所有東西都上網招標，讓全民檢視進度，年輕一輩幾乎都會支持他。

他認為，柯文哲就像自己，沒有黨派資源，沒有金主資源，但都勇於做對的事情，所以柯文哲就是年輕力量的展現，白色力量就是年輕人的力量，「至於他會不會出來選？我不知道，他目前是在隔岸觀火鬥」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/