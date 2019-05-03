無懼藍粉人身攻擊 財經女神再貼數據嗆：馬就是最差的總統！

2019-05-03 18:49

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九4月30日舉辦經濟會談，痛批蔡政府「自我感覺良好」。對此，財經專家胡采蘋連日在臉書發文，不但貼數據打臉馬英九，更狠酸藍營粉絲「中年藍男」，是「標準的陽痿風格」。儘管胡采蘋發文後，臉書立刻遭到藍粉「進攻」，不過她對此毫不在意，今日又在臉書貼出數張圖表，要馬英九別再提外商投資，因為「您可能真的是東亞國家在外商投資上做得最差的總統」。

胡采蘋今日在臉書PO文，表示日前自己做了表格後，一堆藍營群眾跑來鬼吼鬼叫說她用假新聞做假資料，更用金融海嘯和歐債危機作為馬英九任內經濟不佳的藉口。於是她今日抓了FDI（外商直接投資）資料圖表出來，看了日本、韓國、香港、新加坡的表現，表示「其他亞洲國家的外商投資根本沒有受到影響」。

胡采蘋表示，從數據中可看到，蔡英文總統的確是領先韓國、日本，第一個拿到FDI的總統，韓國日本的FDI在這兩年都有變化，大概率是跟貿易戰資金離開中國有關，但是台灣在這波全球經濟結構變化中的確是反應優先於其他國家。胡采蘋酸，「我是建議馬總統從此以後絕口不要再提外商投資的話題，否則所有數據都可能會導致一個結論，您可能真的是東亞國家在外商投資上做得最差的總統」。

最後，她指出，是馬英九自己先攻擊小英，結果資料破綻百出。「自己攻擊別人，就要禁得起挑戰，他講的東西就是錯的，他真的就是做最差的總統，不要再繼續叫我證明什麼了，我覺得後果大家未必能承受」。

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