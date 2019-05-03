不滿臨時被放鴿子 國民黨取消與台鐵協商松山油漆廠土地所有權移轉登記案

2019-05-03 17:39

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨在民國48年轉賣「松山油漆廠公司」土地給台鐵，交易拿到錢後卻迄今未完成產權移轉登記，成為所謂「幽靈黨產」，為了協調後續處理方式，國民黨今天下午原本邀請台鐵局長張政源參加「松山油漆廠土地所有權移轉登記乙案協商會議」，還通知媒體會後由行管會主委邱大展與張政源一起出席記者會說明，但台鐵局下午臨時通知張政源不便參加，只能派一名科長前來，讓國民黨相當光火，決定臨時取消協商會議與記者會。

邱大展表示，國民黨原本不知道這筆黨產，但黨產會調查報告發現當年國民黨台灣省黨部在民國四十幾年有設立這家公司，而且當時沒有登記在國民黨名下，而是由早期的國民黨職員擔任黨股代表人（信託管理人），後來該公司賣給台鐵，未完成過戶手續並拖延至今。

邱大展說，該筆土地位於松山高中後方，大約1600多坪，估計現值約有4、50億元。

他強調，國民黨原本不知情，後來向黨產會補辦申報，未料遭黨產會質疑不履行合約、拒繳土地增值稅，造成產權無法移轉，但依照法律規定，民國五十三年以後才必須繳交增值稅，黨產會卻污衊國民黨故意不繳增值稅，讓財產移轉不成，造成台鐵還有這個問題懸在那邊。

邱大展還說，黨產會發言人施錦芳曾對外宣稱只有一種條件下，才會同意國民黨處理這筆財產，也就是必須以一元賣給台鐵，但如果要簽新的買賣契約，目前價值四、五十億的黨產以一元賣出，國民黨中央將落入「背信罪」的問題，即使可以重新賣出，還要再繳增值稅，這些錢由誰來負擔？根本就是「餿主意」。

國民黨在去年12月4日曾經召開記者會，強調當年土地所有權轉移文件是因水災及人員疏失而遺失，才無法順利辦理移轉。

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