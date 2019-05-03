盧秀燕首次追加減預算 市議會不埋單6月再審

2019-05-03 16:54

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長盧秀燕首次提出追加減預算，市議會今（3）日進行二、三讀會，但財經委員會歲入未完成一讀審查，教育文化委員會也僅教育局完成一讀，藍綠議員要求整筆預算一併處理，議長張清照裁決6月再審，80億多元預算闖關失利。

盧秀燕上任後，市府提出今年第1次追加減預算80億4500萬餘元，上午進行二、三讀。國民黨議員楊正中說，現僅民政、警消環衛及教育文化委員會的部分預算完成一讀，根據議事相關規定預算案為一案，因此不該分批進行二、三讀會，要求整筆審議。

民進黨議員江肇國、周永鴻及林德宇也說，反對現在進行二、三讀，因為財經委員會歲入歲出尚未審查，教育文化委員會也僅教育局完成一讀的審查，大會卻將部分預算抽出，打算強行二、三讀，明顯違反議事規則。

林德宇質疑，議事程序及資料提列是否得宜，各委員會討論過的案子都同等重要，應該提出一併處理，程序上不宜單做這樣的預算二讀處理；江肇國要求，議事組應更加審慎，未來不應再發生同樣疏失。

國民黨議員、財經委員會召集人蘇柏興表示，依照慣例委員會2次審查，第1次審查市府提案、議員提案及墊付案，第2次審查排在6月，財經委員會歲入尚未審查，錢在哪裡也不知道，不必急著處理二讀，建議議長裁決下次大會再審。

由於多位議員認為審程序有疏失，張清照宣布，因暫無共識，追加減預算案將於6月21日再行審議。市府表示，諸多預算案備受市民關心，例如恢復老人健保、幼兒學前教育及銀髮族假牙補助等，市民權益不能等，期盼議員儘速通過，共同為民謀福利。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/