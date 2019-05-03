呱吉首次質詢北市勞動局長 網讚2人「這才是問政啊」

2019-05-03 17:02

〔即時新聞／綜合報導〕著名YouTuber，同時也是現任台北市議員的「呱吉」邱威傑，日前以「醫師納入勞基法管理」為主題，首次質詢台北市勞動局長賴香伶，2人超水準的互動，讓網友看了不禁大喊「這才是問政啊」。

綜合媒體報導，近日網路上瘋傳台北市議員邱威傑首次質詢勞動局長賴香伶的影片。影片中可以看到，邱威傑以先前獲得23萬名國外網友分享、在美國造成轟動的「美國人讚台灣健保」文章為引言。他認為「台灣的醫療環境是世界上的奇蹟」，但是這樣的奇蹟卻是建立在「醫護人員過勞的勞動環境之下」。

邱威傑以此質詢，針對未來北市住院醫師即將於9月1日納入勞基法規範，勞動局有何相關配套措施。而被網友讚為「全台唯一勞動局長」的賴香伶，也在沒有任何下屬提醒的狀況下，確切提出將在7月做完相關書面指引文件、召開座談會，9月上路，12月做第一次勞動檢核等明確時程。

而針對邱威傑質詢可由專業人士陪同勞檢的「勞動陪鑑制度」，賴香伶也明確指出，過去北市內已有3種行業因為性質特殊而使用陪鑑制度，對於醫師如此專業的行業，未來也會納入議員建議，使用陪鑑制度。

2人質詢過程中，完全沒有出現「我再回去了解看看」的傳統備詢說法，精彩的一來一往，讓網友大讚「質詢跟備詢都很有水準」、「這才叫問政，不像有的議員準備幾個道具在那邊亂罵一通」、「一直有政治人物用網紅來貶低人家，結果看到該位網紅的問政品質，不知道還有沒有政治人物敢說嘴」、「沒有藍綠色彩，沒有利益勾結，問政起來就是這麼乾淨舒服」。

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