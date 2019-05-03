家臣變高官惹議》韓扯不給年輕人機會 高市民進黨團：學經歷不符

2019-05-03 15:32

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄港土地開發公司總經理新人事案惹議，被質疑家臣變高官，韓國瑜今表示當事人已婉拒就任，並強調他曾任捆工、菜販，就不給年輕人力爭上游機會嗎？高市議會民進黨團聲明：純粹就專業能力是否適任做討論，韓市長卻扯到艱苦年輕人力爭上游？根本誤導視聽。

民進黨團表示，簡煥宗、邱俊憲等多位議員今質詢高雄港區土地開發公司人事案，韓國瑜答詢時表示程建騰已請辭，「希望紛擾到此為止」，接著又強調「用人權在市長、監督權在議會，他用人他負責，程建騰以前做過捆工、菜販，就不能給艱苦年輕人力爭上游的機會嗎...云云」。

民進黨團認為韓市長徇私任用親信不當在先，造成社會輿論譁然，斷尾止血中止此人事派用，本來就是從善如流應該做的，但韓市長在答詢時竟然顛倒是非、倒果為因，完全不就程建騰的本職學能、利益迴避等問題做討論，反而指責社會不給艱苦年輕人力爭上游的機會，黨團對此認為有必要發表嚴正聲明以正視聽。

民進黨團強調，程建騰任用案完全是學經歷不符合土開公司章程第18條規定、要求需具備的相關經驗，加上程建騰歷任韓市長夫人家族事業的背景，有利益迴避質疑，韓市長不就社會的疑慮提出合理解釋，先前還硬拗程建騰是營建管理碩士班研究生，結果遭踢爆只是在職專班的新生、且還沒開學上過課。

民進黨團指出，土開公司肩負高雄港市合作開發上千億產值的重任，攸關高雄發大財、成首富的樞紐，期望韓市長能夠敞開心胸用人唯才，杜絕家臣變高官的徇私裙帶關係，往後民進黨黨團對此也會嚴格監督，讓有能力的年輕人不必靠裙帶關係、家臣恩庇就能夠力爭上游。

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