綠營提案譴責中國打壓 國民黨團有異議

2019-05-03 13:58

〔記者黃欣柏／台北報導〕世界衛生大會本月21日起在日內瓦召開，至今台灣仍未收到邀請函。對此立法院民進黨團今在院會中提案，要求立法院應對中國打壓台灣參與WHA一事提出嚴正抗議與譴責，並提議本提案逕付二讀，不料國民黨團對此提出異議，最後院會通過本案先交付黨團協商。

民進黨立委邱泰源在提案說明中指出，參與相關組織攸關國人健康權益，也是世界衛生與防疫體系不可或缺的一環，但中國大陸卻施壓世界衛生組織不得發出邀請函，更不斷以片面政治藉口阻礙台灣參與WHA，立法院對此應向中國提出嚴正抗議與譴責，我政府也應堅持立場，持續努力爭取參與。

邱泰源也強調，台灣雖因受到中國打壓而未能獲邀出席WHA，但包括美國、歐盟、英國及加拿大等國的行政部門都紛紛力挺，近日立陶宛、拉脫維亞與愛沙尼亞國會議員、世界醫師會也均致函WHO，呼籲應讓台灣參與WHA，對於這些友好國家、團體的支持，我們要表達感謝。

針對本提案，民進黨團原提議逕付二讀，但國民黨團總召江啟臣當場表示有異議，立法院長蘇嘉全聞言也忍不住表示：「協商一個月之後WHA都已經開完了啊！」但最後仍裁示全案交付黨團協商。

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