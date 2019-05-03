郭董自豪國旗帽進白宮 苦苓：戴著去找習近平就支持你

2019-05-03 13:18

〔即時新聞／綜合報導〕郭台銘日前進入白宮與美國總統川普會面，接受媒體訪問時也得意地表示，「我進白宮戴中華民國國旗，你告訴我民進黨哪一個官員有辦法」。不過這番話卻被作家苦苓回嗆，認為郭董若敢戴著國旗帽與習近平會面，就無條件支持他。

著名作家苦苓今天（3日）早上在FacebookPO文，針對日前郭台銘很自豪自己戴著國旗帽進白宮的事件，他表示，「郭台銘先生，你如果戴著中華民國的國旗帽和習近平公開見面，我無條件支持你到底」。言下之意似乎是說，郭董只敢戴著帽子去美國，卻沒有能力碰觸最敏感的北京議題。

苦苓的PO文引來許多網友留言，表示「郭台銘沒那個膽的啦」、「苦大哥你這不是強人所難嗎，那頂帽子是做戲用的而已」、「一定是一路碼到底」。而郭台銘的Facebook粉絲專頁也被網友留言指出，「台銘，所有人問你的都是在中國敢不敢戴國旗帽，結果你跑去美國戴給大家看，是在搞笑嗎？」

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