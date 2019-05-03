張善政發起數位國家公投 赴中選會遞交連署書

2019-05-03 13:17

〔記者李欣芳／台北報導〕要以無黨籍身分參選總統的前行政院長張善政，發起數位國家公投，今天中午將約近2500份公投第一階段提案連署書送交中選會，跨越1879份公投第一階段提案門檻，張善政宣布要打造我國為「數位強國」，並發起「數位五四運動」，他並宣布未來將組成跨黨派立委參選人的「數位立委連線」。

張善政今天以數位國家公投提案領銜提案人身分，赴中選會遞交第一階段提案連署書，他發起的數位國家全民公投，經世界公民智庫及國內資訊界等各界人士的大力鼓吹，已跨越達成首階段提案門檻。

這項數位國家公投，是希望在行政院下設數位創新委員會或數位創新署等專責機構，推動數位國家發展。張善政說，這項創制性公投未來若投票過關，政府要必須訂立法律加以落實，而若他當選總統，就任的第一天就會指示成立這個專責部會。

張善政坦言，數位國家公投未來公投成案需要30萬份以上連署，這是一大挑戰，要怎麼回收這30萬份連署成為最花時間又費成本的頭痛問題。因此，數位國家公投會採取一個新的、專人專車回收方式，透過網路APP叫車的乘客與計程車車隊（Uber或台灣大車隊等），把填妥的連署書交給駕駛彙整。

張善政表示，數位國家公投，是要讓台灣在數位時代變成一個強國，他將發起「數位五四運動」，明天是5月4日，是當年五四運動100週年，當年胡適是要讓國民有普遍的知識水準，他則希望透過數位國家公投與數位五四運動，讓國民對科技與數位有更深切的了解，讓數位與科技的好處落實在每個人的生活裡。

面對明年即將到來的立委選舉，張善政也表明將組成跨黨派的「數位立委連線」，指任何參選立委參選人如果認同政府急需改變架構來因應數位時代，就可以參與一起推動。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/