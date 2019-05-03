Kolas盼取消中樞祭鄭成功 鄭氏宗親要求下台、中部平埔青年聲援

2019-05-03 12:59

〔記者佟振國／南投報導〕針對內政部長徐國勇日前參加鄭成功來台358周年中樞祭典，行政院發言人Kolas Yotaka則在個人臉書主張「拒絕殖民史觀，取消中樞祭拜鄭成功」，遭鄭氏宗親抗議並要求下台，中部平埔族青年今天則是強力聲援Kolas，認為她勇敢說出原住民觀點的真實歷史，也呼籲鄭氏宗親能尊重台灣原住民對鄭成功來台的不同史觀，也盼透過歷史真相，讓在台灣的每一個族群能互相了解與尊重。

中部平埔族群青年聯盟今天上午在南投縣埔里鎮大馬璘遺址文化園區召開記者會聲援Kolas，聯盟執行長Kaisanan Ahuan（漢名：王商益）發表3點訴求，拒絕中央機關帶頭對鄭成功進行威權崇拜、正視原住民史觀、落實原住民族轉型正義以及拒絕鄭氏宗親延續殖民迫害。

Kaisanan表示，中部平埔族群青年聯盟強力支持Kolas的發言，認為她勇敢說出原住民觀點的真實歷史，點出台灣教科書的缺失，促進社會邁向真相和解。

Kaisanan強調，身為平埔道卡斯族，也是鄭成功大屠殺受害者後代，對於鄭氏宗親的抗議，無疑是對受害者後代的再次傷害，呼籲鄭宗氏宗親勇敢面對真實的歷史，並尊重台灣原住民族對鄭成功登台的不同史觀。

平埔帕瀑拉族青年代表As li-i Mali（漢名：蘇莘）指出，不僅台灣通史記載明鄭對平埔原住民的侵略屠殺，根據耆老口述傳承，鄭成功部隊對帕瀑拉沙轆社的屠殺，只有6人倖存逃離，如今耆老看到祖先的生活領域台中大肚山，想起遭殖民迫害的歷史，仍潸然淚下。

As li-i表示，台灣是民主自由國家，可以有多元意見，台灣人民也必須共同面對、了解歷史，進而相互尊重，以哥倫布發現美洲新大陸為例，卻導致當地原住民遭到屠殺、生存空間遭掠奪，去年美國洛杉磯即將紀念「哥倫布日」改為「原住民日」，就是一種對歷史的反思。

至於埔里相鄰的國姓鄉即以鄭成功的典故命名，鄉內每年會舉辦「搶成功」活動，也有祭拜鄭成功及遶境祈福，活動還列入客庄12大節慶，平埔青年則表示予以尊重，但也希望鄉親能夠了解歷史，才能相互包容尊重。

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平埔帕瀑拉族青年代表As li-i Mali認為台灣是自由民主與多元社會，呼籲各族群能面對、了解真實歷史，才能彼此尊重，而非衝突撕裂。（記者佟振國攝）

南投縣國姓鄉即以鄭成功歷史典故命名，國姓老街並有鄭成功雕像，成為當地地標。（記者佟振國攝）

國姓鄉每年也舉辦「搶成功」活動，並列為全台客庄12大節慶。（記者佟振國攝）

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