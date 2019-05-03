王金平批全民調不公 朱立倫：黨內不要有太多恩怨、情緒

2019-05-03 12:09

〔記者楊心慧／台北報導〕堅持參選總統的前立法院長王金平，昨上午在國民黨中央進行「吳王會」，給吳敦義看「與蠢的距離」指全民調不公，強調初選不應因人設事，要公平、公正。新北市長朱立倫表示，他認為國民黨內不要有太多恩恩怨怨、不滿情緒，最重要的是能夠全黨爭取勝選。

王金平昨拿給國民黨主席吳敦義看報紙文章「他們與蠢的距離」，充滿嘲諷之意，此文章抨擊國民黨總統初選，改用全民調方式，是「保韓條款」，有利於韓國瑜的初選方式，這種全民調無疑是宣告國民黨自己死刑、自廢武功的愚蠢行為。

朱立倫表示，他認為國民黨內不要有太多恩恩怨怨，以及不滿的情緒，因為最重要的是能夠全黨爭取勝選，民眾對民進黨的不滿已經到達最高點，但是否會轉化為支持國民黨的力量，民眾也在看。

朱立倫說：「誠心希望所有國民黨內的支持者、同仁，別忘了我們是一支球隊，比好不比爛，在選秀的過程、內部訓練過程都把自己的投手毀了，並傷害球員，那接下來怎麼比賽呢？」

朱立倫表示，一個球隊只靠一位明星球員打不了勝仗，所以全黨都要用這種想法，別把個人得失、恩怨放在前面，畢竟我們是一個團隊，不要讓民眾對民進黨的不滿，轉化成為國民黨的怨氣，一定要把民進黨的不滿轉化為支持國民黨的力量。

至於明天和吳敦義見面，是否會向王金平一樣，帶東西給吳看？朱立倫說，他曾擔任過黨主席，他是以全黨發展、成功做為目標，國民黨2020年要推出最強的候選人，一定要勝選，比好不比爛，這些話他公開講過很多次，明天就是和吳聊一聊。

媒體詢問，怎麼看王金平參選到底？朱立倫說，他再強調一次，這裡面不要有過多的恩怨、情緒，以國家的發展、黨能勝選為目標，畢竟每一位都是優秀的同志，大家比好不比爛。

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