海選人才救聲量？ 柯文哲：聲量高低我都活得好好的

2019-05-03 11:40

〔記者沈佩瑤／台北報導〕2020選戰升溫，面對藍綠黨內初選激烈，台北市長柯文哲迄今未鬆口是否參戰，但日前受訪曾坦言「被邊緣化」，如今柯市府再度重啟海選，被解讀是為柯家軍招兵買馬，挽救節節敗退的聲勢。

柯文哲今天沒有公開行程，仍安排在市長室外接受媒體聯訪。他解釋，只是基於開放政府、公開透明、全民參與的政治理念，應該要讓北市府維持在可以讓年輕人進來，而不是說要靠裙帶或是過去的政黨關係，所以向天下徵才是一種政治理念。

柯還稱自己從來沒有在管聲量那些東西，「聲量高低又怎樣，我活得好好的啊！」

聽到名嘴朱學恆批評柯過去海選的人才流失太快，柯則說，總是會有進進出出，所以還是有個態度，向天下徵才，方向是對，但是細節要怎麼做，都還可以討論。

談到現任發言人劉奕霆，柯認為在過去兩年表現得還可以啊，但所謂「君子不器」，就是說不要給他固定使用，劉一開始當發言人，現在又調去觀傳局長，本來想說是不是可以兼任兩邊，結果「天啊！」業務實在太多了，不但跑旅展一年就不知道要出國多少次，連日租套房都歸觀傳局管，光是處理這些都就處理不完。

柯強調徵才沒有預設立場，因為「沒有對錯，只有適合不適合」，來了看跟原來的團隊合不合再講。

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