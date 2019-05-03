假消息盛行 綠委提「政黨初選」納選罷法規範

2019-05-03 11:13

〔記者陳昀／台北報導〕各政黨陸續展開立委初選，候選人互控情事也難免，民進黨立委郭國文指出，現行選罷法在政黨初選階段只規範「賄選」情事，但近年新型態選舉盛行，假訊息攻擊變得普及，撕裂情感、破壞選舉公正性，卻無相關法令適用，上午偕同黨立委何志偉、許智傑召開記者會，提出「選罷法104條修正草案」，將政黨初選列入「意圖使人不當選」規範，違者可處5年以下有期徒刑；列席的內政部代表回應，贊同修法。

何志偉指出，根據瑞典哥登堡大學調查，台灣遭受外國假資訊攻擊的程度是世界第一，面臨這樣的猛烈攻擊，特定國外力量足以影響選民支持特定候選人，因此不僅要立法規範，相關主管機關也要有作為，賄選是讓自己當選，但「惡質抹黑」是意圖使人不當選，兩種是不同概念，都需要受到規範。

許智傑表示，台灣假消息氾濫，不僅非洲豬瘟、吳郭魚病毒、毒雞蛋、文旦丟水庫等假消息傷害台灣農業，過去初選也有不少例子，前立委蔡正元2014年爭取台北市長初選時，曾指控黨內的丁守中為法收受政治獻金，韓國瑜在2007年立委初選時也曾攻擊張慶忠經營情色賓館，這些都是明顯假新聞。

許智傑指出，選罷法不只應納入正式選舉，從準備選舉過程就應列入選罷法精神，因此應從公告提名作業日起準用法令，否則會造成候選人困擾、也傷害選民。

郭國文表示，透過不正義手段選出的候選人，在正式選舉的正當性也會受到質疑，國家公權力應該介入規範，更不該有「法律假期」，該法不是著重「事後懲罰」，而是「事前嚇阻」效果。

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