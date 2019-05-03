「憑什麼要求北京放棄武統」挨批 孔文吉為失言道歉

2019-05-03 09:58

〔記者黃欣柏／台北報導〕國民黨立委孔文吉上月質詢陸委會主委陳明通時，脫口而出「憑什麼要求北京放棄武統」，引來各界一片撻伐，稍早他在立法院院會國是論壇中發言時辯稱「這是媒體斷章取義跟惡意炒作」，強調這並非他的本意，但仍願意為此失言致歉。

孔文吉說，4月22日質詢陳明通時，討論的是兩岸和平政治協議，當時陸委會提出的版本訂下「國會雙審議加公投」的高門檻，比修憲門檻還要高，他認為政府似乎是想拒絕結束兩岸間的敵對關係，他發言的本意只是希望兩岸可以和平發展。

回顧當天孔文吉與陳明通交鋒過程，當時陳明通被問及兩岸簽署和平協議的問題時回應：「兩岸要和平很簡單，中國放棄武力對台就好！」孔文吉聞言回問：「那憑什麼北京要放棄武統咧？」讓陳明通只能苦笑回應。

兩人隨後又談及中國國家主席習近平的「習五點」，孔文吉表示：「人家是說要探討一國兩制的可行性，被你講成是一國兩制！」「人家只是說要探索！」

陳明通則反嗆：「有什麼好探討的，台灣老百姓都反對，連韓國瑜韓市長都公開在議會反對！」「人家都白紙黑字寫得那麼清楚，你還要幫他解釋說不是！」

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