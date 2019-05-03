民進黨發言人投書《外交家》 痛批中國打壓新疆人權

2019-05-03 00:38

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國打壓宗教自由與人權情形日益嚴峻，國際社會持續關注。民進黨發言人李問2日投書國際政論刊物《外交家》雜誌（The Diplomat），強調台灣珍視政治與宗教自由等價值，堅定聲援維吾爾族人。專文同時指出，中國政府迫害自己人民、大量監禁維吾爾族，侵蝕新疆、西藏和香港等地自由，只會讓台灣社會對中國產生更多不信任。

《外交家雜誌》為專攻亞太地區外交事務的著名國際政論刊物，2日刊登民進黨發言人李問的專文投書。李問以「台灣聲援在中國受監禁的維吾爾族（Taiwan Voices Support for Uyghurs in China）」為題，從台灣觀點討論中國壓迫維吾爾族人權及對宗教自由的打壓，將如何影響兩岸關係與區域事務。

文中指出，台灣輿論關注新疆情勢，因新疆情勢顯示中國如何惡劣地對待自己的國民，如果台灣在共產黨統治下，所擁有的民主生活方式將受到大幅度的改變。新疆、西藏和香港等地區的自由不斷被侵蝕，正顯示中國沒有能力治理境內具有歷史與文化歧異性的地區，同時也使台灣社會對中國企圖以「一國兩制」併吞台灣、表示將尊重台灣政治體制的宣稱，產生更多「不信任」。

專文也闡述台灣珍視政治與宗教自由等價值，努力創造友好多元環境，並堅定聲援維吾爾族人。例如台灣民主基金會和美國在台協會3月以「保衛宗教自由」為軸舉辦論壇，邀請許多維吾爾族與藏族倡議人士，15國代表與會，突顯台美雙方的「價值外交」，也強化台灣作為人權議題區域樞紐的角色。

文中舉例，如執政的民進黨製作並發布《聲援維吾爾，守護台灣》短片，專訪許多維族運動人士，並強調中國建立集中營、推動入侵維族家庭的「結對認親」寄宿政策，已經違背普世人權價值，呼籲台灣不分黨派聲援維吾爾人。民進黨秘書長羅文嘉也表示：「自由就像空氣，平時不易感覺存在。一旦失去，就再也回不來。聲援在中國統治下集中營的維吾爾人。」

專文也提及台灣和中國的差異，相對於中國向穆斯林、基督徒和藏傳佛教等世界宗教宣戰，台灣正努力為穆斯林與其他宗教少數創造友好的環境。例如台灣新南向政策推動增進和東南亞鄰國間的深度文化理解，或例如各地方政府舉辦開齋節活動，同時推廣建立清真飲食認證機制等。

專文強調，在台灣，宗教組織見證國家的自由與多元價值，而非被輕易貼上「極端主義」等傷害國家的罪名。這些珍惜與努力使台灣人聲援維吾爾族顯得更加重要，呼籲同聲要求中國政府停止正在進行的暴行。

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