陳建仁赴東海大學演講 分享學思歷程

2019-05-02 21:59

〔即時新聞／綜合報導〕副總統陳建仁今（2日）下午應東海大學學生會之邀，在該校的路思義教堂，以「我的學思經歷」為題進行演講，與同學講述人生經驗，從家庭教育分享至學術研究歷程，最後回答學生提問。

陳建仁在演講中表示，他的父母教導他「健康第一、做好人第二、功課才是第三」，也從他們身上學到包容、相信與忍耐。專精於公共衛生的陳建仁，過去研究流行病學與烏腳病，以及慢性砷中毒和肝癌預防策略，並有處理2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）等經驗，相信「我為人人，人人為我」，彼此互相照顧，是防止感染的最好方法。

面對學生提出的少子化問題時，陳建仁表示，許多學校都面臨這個挑戰，政府會給予讓學校轉型的補助及輔導，面對學生就學權益及教職員資遣問題，政府也會提供資助。對私立學校來說，可以推動英語教學與增加外籍學生，來推廣國際化與特色招生，是能夠幫助未來發展的良好方向。

對於國際議題，陳建仁認為小國有小國容易發展的地方，如公共衛生、社會福利、民主法治與人權保障等。在美中兩國的競爭中，台灣也在科技與創新領域占有一席之地，世界經濟論壇（WEF）的全球競爭力評比中，台灣世界排名13，其中創新能力更是四大創新國之一，不需妄自菲薄。

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