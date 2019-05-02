誰接任大法官？ 法官界推這4位大將...

2019-05-02 22:38

〔記者吳政峰／台北報導〕9月底將有4位大法官屆滿8年卸任，其中2人為法官、2人來自學術界，據悉，法官界的熱門接任候選人分為法官協會推舉的最高行政法院庭長吳東都及高等法院院長李彥文，女法官協會推的高雄高等行政法院院長楊惠欽與士林地院院長蔡彩貞。外傳總統蔡英文擬在立法院本會期提名人選，咨請立院行使同意權任命。

本次卸任的兩位法官界代表陳碧玉與黃璽君分別擅長行政與民事法規，按照慣例，接任者應也是這兩個領域的專家，因此，行政法人選由吳東都與楊惠欽競逐的機率大；民法人選，檯面上雖僅李彥文一人，但外傳司法院已推舉一位專長民事訴訟的「重量級法官」，態勢暗潮洶湧；蔡彩貞則因強項在刑事法規，獲選的機率相對較低。

吳東都為司訓所27期結業，台大法律所博士，曾在台北地院、台北高等行政法院、職務法庭服務，2016年升任最高行，被視為司法院長許宗力的年輕化政策指標，本次除獲法官協會推舉，尚獲台灣法曹協會等數個機關團體推薦，來勢洶洶。

楊惠欽為司訓所23期結業，政大法律所碩士，曾任高雄地院庭長、高高行法官、最高行法官，歷練與期別均夠，裁判品質頗受基層好評，曾因辦案績效優良而記功。她長期在南部耕耘，又為女性，如考量地域與性別，楊惠欽中選的機率也不低。

李彥文為司訓所18期結業，與最高法院院長鄭玉山及檢察總長江惠民為同期同學，中興大學法學士，曾任嘉義地院、台中地院、台中高分院、最高法院法官，也曾當過民事廳廳長、台中地院院長、高雄高分院院長，非常資深，經歷豐富，本次又有法官協會力挺，聲勢高昂。

不過，外傳司法院也提了一位重量級法官角逐，該法官擅長民事訴訟，具知名度，長期從事司法改革，並有司法行政的相當資歷，來頭不小，因此實務界的民事大法官一職花落誰家，撲朔迷離。

據聞，法官協會原欲再推最高法院刑事庭庭長吳燦，但因吳燦婉拒懇辭，堅持不參加遴選，法官協會尊重他的意願，最後僅提吳東都與李彥文兩人。

大法官僅15人，為特任官，有8年任期保障，雀頻中選者不但大幅提昇法界的位，薪水也三級跳到近30萬元，極度崇隆。

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