重啟海選 柯P徵人最低31K起：一起早起七點半開會

台北市長柯文哲重啟海選，今在臉書發出「we want you」的海選徵才文，強調要徵用一名主任研究員，2名聘用研究員，1名約僱人員，薪水最高每月5萬8858元，最低也有3萬1175元，喊話大家「一起早起七點半開會」。（擷取自台北市長柯文哲臉書）

2019-05-02 19:56

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲重啟海選，今在臉書發出「we want you」的海選徵才文，強調要徵用一名主任研究員，2名聘用研究員，1名約僱人員，薪水最高每月5萬8858元，最低也有3萬1175元，喊話大家「一起早起七點半開會」。

柯文哲臉書貼文中指出，2014年在選舉過程中舉辦青年海選計畫，開放不同的職位，讓沒有政黨背景的年輕人也有機會參與選舉；2018年又辦了一次海選，這一次，不只是年輕人，只要對政治有熱情，都是招募的對象。1800多份履歷中有13位脫穎而出，加入「team KP」。

他寫道，2014年在選舉過程中舉辦青年海選計畫，開放不同的職位，讓沒有政黨背景的年輕人也有機會參與選舉；2018年又辦了一次海選，這一次，不只是年輕人，只要對政治有熱情，都是招募的對象。1800多份履歷中有13位脫穎而出，加入「team KP」。

「有一天，市議員徐巧芯建議『不如再辦一次海選，讓更多優秀的人進來市政府』，後來想想，既然我們沒有政黨包袱，為何不能像企業一樣向天下徵才，讓更多人有機會進來政府做事？」

柯文哲指出，經過盤點後，開出4個職缺，需要有「協助對外發言」、「對新聞時事敏銳，並能迅速反應，做出分析與建議」、「瞭解民意動向，具輿情蒐集及分析能力」、「其他臨時交辦事項」等4項能力，且需具備「對公共事務具有熱誠」、「認真負責，樂於學習，吃苦耐勞」等2項特質。

他最後強調，我們沒有政黨包袱，像企業一樣向天下徵才，讓更多人有機會進來市府做事。

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