韓國瑜痛斥「假韓粉」害死他 網諷：主子水準就這樣怪誰

2019-05-02 21:33

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今天在網路直播節目中痛斥「假韓粉」，不僅一直透過目的性、陰謀性的攻擊來分化目標，還害他負評暴增，「不知道這些人爸媽怎麼生的」，引來許多網友反嗆，「什麼樣的人有什麼樣的粉絲，自己管不了韓粉，就要開始切割了？」

韓國瑜今天表示，「假韓粉」就像空軍的假想敵中隊，會用有目的性、陰謀性的攻擊，來導致目標分化、不團結和提高目標的爭議性，而對於這種人，他連用「肉眼」去看他們都不屑，只會用「屁眼」去看。他甚至痛批，這些「假韓粉」根本是「小癟三」，「不知道爸媽怎麼生的」，實在有夠悲哀。

不過許多ptt網友卻認為，韓國瑜現在是急著切割，只要反對他的通通都是「假韓粉」，紛紛反酸，「自己管不了就說別人假粉絲」、「韓粉本來就是這種水準，沒有真假之分」、「我才不知道韓粉爸媽怎麼生的」、「愛與包容呢？韓導還沒喊卡怎麼不演了」，另外還有網友嗆，「要粉絲素質好，也要看主子是誰啊」、「本來就是什麼樣的人，有什麼樣的粉絲」。

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