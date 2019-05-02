藍委稱芭樂產銷失調 邱議瑩開嗆：國民黨不要再消費農民

2019-05-02 19:57

〔記者黃佳琳／高雄報導〕國民黨立委曾銘宗等人今天召開記者會，高喊芭樂和鳳梨產銷失衡，價格嚴重下跌，選區正是台灣芭樂產量最大的立委邱議瑩不滿，開嗆「國民黨不要再消費農民！」

邱議瑩今晚在臉書發文說，4月初芭樂盛產，導致價格偏低，她跟農委會主委陳吉仲親自在燕巢產地與芭樂的農民們面對面座談，想請問當時國民黨的立委諸公們在哪？如果一次都沒有到產地去，就請麻煩不要再這樣子傷害台灣的農業！請國民黨不要再消費農民！

邱議瑩說，水果的價格有分上、中、下品，國民黨立委不應該拿下品的價格來製造恐慌，這是在傷害農民，不是在幫助農民。芭樂產季高峰都已經過去一個月，價格早就開始漲價、回穩。芭樂今天在台北農產運銷公司的平均拍賣價格是每公斤18.1元，4月20日的平均拍賣價也突破每公斤20元。

邱議瑩認為，國民黨現在這才開記者會說芭樂跟鳳梨產銷失調，農民已經承受不起這樣的不實謠言！除了別有居心的唱衰台灣農業之外，也不禁讓人懷疑，國民黨委員們是不是活在其他不同的平行時空當中？

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