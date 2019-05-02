同婚專法協商未果 婚姻平權大平台：不解失望

2019-05-02 20:06

〔記者楊綿傑／台北報導〕同婚法案今天在立院進行朝野協商，但並未進入實質討論，而且有委員建議要等待明天院會時，立委林岱樺的「司法院釋字第748號解釋暨公投第12案施行法草案」提入方能討論，婚姻平權大平台發出聲明說，對此感到不解與失望，認為同志已經一再退讓，對於基本權利保障的卑微請求，呼籲立委重視。

婚姻平權大平台說，在公投之後，行政院已然負起責任，提出折衷也合於憲法的專法草案，但對林岱樺提出的版本表示疑慮，該案將損及而同利益，既不折衷、更不合憲，無法達成部分立委所期待的「促進社會和諧」的效果。

婚姻平權大平台重申，該版本所謂的「結合關係」並非現有法律中已經存在的概念，其中「防偽」的規定使得當事人的親屬和社福主管機關可以訴請關係不能成立，形同讓婚姻關係「一國兩制」、造成實務上的困難，而僅規範現狀已經如此的「共同監護」而並未使同志可以透過「繼親收養」取得孩子親權，也將同志家庭的子女權益置於不穩定的風險中。

婚姻平權大平台並說，這也將使得本月24日必須上線的戶政登記系統更紊亂，在其他的親屬法規適用上更將出現混亂情況，將迫使同志家庭提出憲法訴訟，使議題引發的社會紛擾難以平息。這個草案代表的並不是折衷，而是反同方在法案最後階段，持續企圖擾亂社會大眾認知的最新步數，希望立委們務必擦亮眼鏡看仔細。

婚姻平權大平台也提到，今天協商並未做出任何實質的法案內容討論，但確實已經是在倒數階段的第一步。接下來將會繼續關注立法院的協商動態，也呼籲肩負憲法任務的立法委員們，訂定合憲且確實保障國民生活的基本權利的法律，是代議士最重要的責任。

婚姻平權大平台強調，面對反同組織一再散佈謠言、誤解、歧視，同志為了減少社會對立與創造社會和諧已經一再退讓，但對於基本權利保障的卑微請求，同志家庭已經退無可退，還請所有立委慎思。

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