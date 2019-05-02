公教年改釋憲案受理了！ 大法官5/15召開說明會

2019-05-02 18:55

〔記者吳政峰／台北報導〕立委林德福、李鴻鈞、高金素梅等38人去年聯署公、教年改釋憲案，向司法院大法官聲請解釋，大法官審查10個月，近日決議受理，但因內容尚有事實需釐清，2日宣布將開說明會，日期訂在本月15日於司法院憲法法庭，座位有限，僅開放32席供民眾旁聽。

公職部分，司法院指出，大法官為審理107年度憲一字第3號立法委員林德福、李鴻鈞、高金素梅等聲請解釋公務人員退休資遣撫卹法第4條、第7條、第18條、第36條、第37條、第38條及第39條規定是否違憲案，訂於15日（星期三）上午9時至12時，就事實釐清部分，假司法院憲法法庭（司法大廈4樓）舉行公開說明會。

教職部分，司法院指出，大法官為審理107年度憲一字第2號立法委員林德福、李鴻鈞、高金素梅等聲請解釋公立學校教職員退休資遣撫卹條例第4條、第8條、第19條、第36條、第37條、第38條及第39條規定是否違憲案，訂15日（星期三）下午2時至5時，就事實釐清部分，假憲法法庭舉行公開說明會。

司法院表示，民眾旁聽席為32席，請領旁聽證者，請服裝儀容整齊，持國民身分證或其他身分證明文件，於提前1小時至台北市博愛路127號臺灣高等法院刑事庭大廈1樓入口處，依排隊先後填載旁聽證領取表並查驗身分證件後核發，至額滿為止。旁聽證並應全程佩戴。離開會場時，至原領證處繳還旁聽證，並於旁聽證領取表上簽名領回所交證件。

司法院提醒，說明會旁聽者於報到處換發旁聽證時，應先經安全檢查程序，寄放禁止攜入會場之物品（包含手機、筆記型或平板電腦、PDA、照相機、攝影錄音器材，以及表達特定立場、干擾會場秩序或影響會場莊嚴之任何布條、標語或穿戴之衣物等物品），並應於說明會召開前10分鐘依序號入座。

本次為憲法法庭第四次開公開說明會，第一次是去年7月監察院聲請的不當黨產釋憲案；第二次是去年12月軍改釋憲案；第三次是1月份的累犯加重處罰是否違憲案。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/