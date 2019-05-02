名嘴憂韓國瑜成「下個宋楚瑜」 韓粉怒：你是下個黃光芹

2019-05-02 19:13

〔即時新聞／綜合報導〕媒體人唐湘龍因日前在節目中表示，對韓國瑜的感覺「冷掉了」、「覺得開始有地方怪怪的」而遭到韓粉圍剿；昨日播出的網路節目中，唐湘龍又發表評論「韓國瑜是下個宋楚瑜嗎」？結果遭韓粉怒嗆，「你肯定是下個黃光芹」！

唐湘龍在廣播節目中表示，擔心韓國瑜「快速的宋楚瑜化」，唐湘龍表示，聽到宋最近到中國去，中國官媒《新華社》發出宋楚瑜的「一國兩制」聲明後，讓身為「宋黑」的他眼睛一亮，果然人還沒回來，台北市議員黃珊珊就請辭親民黨文宣部主任一職。

唐湘龍表示，他擔心韓國瑜「快速地宋楚瑜化」，不是怕韓國瑜去接受宋楚瑜提出的「一國兩制」可能性，而是怕韓國瑜和宋楚瑜一樣，宋楚瑜當時在2000年，風起雲湧崛起，氣勢十分驚人，選票也是連戰的兩倍，但國民黨第一波大分裂就是從那時開始。唐表示，不是擔心韓國瑜變成那樣，而是聞到了國民黨分裂的味道。

不料臉書粉專「唐湘龍 藍軍教父」轉PO了該則廣播節目影片後，立刻引起韓粉不滿，灌爆臉書，有韓粉怒嗆「韓國瑜會不會是下個宋楚瑜我不知道，你已經變成下個黃光芹了！」也有韓粉怒轟「看你們這些名嘴立場丕變，終於了解甚麼是韓所說的權貴密室協商」、「原本還覺的唐湘龍說話還蠻有公信力的，沒想到是權貴派體系」、「韓國瑜沒有老宋那麼老奸巨滑，怎麼可能變成第二個宋楚瑜」！

臉書粉專「唐湘龍 藍軍教父」貼文：

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