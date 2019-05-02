呂秀蓮推台灣和平中立公投 聘賴峰偉當和平大使

2019-05-02 19:36

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕宣布推動「台灣和平中立公投」、退出民進黨的前副總統呂秀蓮，今天應澎湖縣政府之邀，以「台灣、澎湖命運回顧與前瞻」為題，進行縣政專題講座，呂秀蓮並聘請澎湖縣長賴峰偉為和平大使，同時希望在澎湖設立和平中立公投分會。

前副總統呂秀蓮在前南投縣長彭百顯陪同下抵澎，首站到澎湖開台天后宮上香祈福，希望順利推動台灣和平中立公投，讓台灣與中國建立健康正常的關係，她也抨擊國民黨提出的和平協議是陷阱，只是國民黨與共產黨另一紙無用的協議，恐將讓今日的香港成為明日的台灣。

另外，下屆總統大選國民兩黨都陷入內鬥，已退出民進黨的呂秀蓮說，自己超越黨派。對於國民黨朱立倫、王金平、韓國瑜、郭台銘4個太陽之爭，未來誰代表國民黨參選總統比較有勝算？呂秀蓮不忘酸了一下國民黨說，可以請媽祖托夢、卜筶，她批評，民進黨的初選是君子與天子之爭，是不對等之爭；而國民黨則是兩個后羿射太陽，現在的初選民調都已經失真，不用太相信。

澎湖縣長賴峰偉則說，當年呂秀蓮擔任副總統時，他也是澎湖縣長。而呂秀蓮曾兩度邀請他加入民進黨，但他不為所動，結果呂秀蓮後來自己也退出民進黨，賴峰偉調侃說，還好當初沒有加入民進黨，但與呂秀蓮保持良好的情誼，因此欣然接受和平大使職務，也邀請呂秀蓮抵澎為縣府同仁開拓國際觀。

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