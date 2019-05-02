習近平五四大會喊「愛黨愛國」 陸委會：專制更勝北洋政府

2019-05-02 19:52

〔記者鍾麗華／台北報導〕中共總書記習近平日前在紀念五四運動100週年大會上強調「愛黨愛國」，迴避「民主自由」。陸委會副主委兼發言人邱垂正今天表示，中共專制極權與限制人民的權利的程度，甚至還超過一百年前的北洋政府，根本上就已違反了當年五四運動追求民主與科學的進步價值。

習近平日前在北京出席紀念五四運動100週年大會，發表逾7000字的演講。過程中重彈「愛黨愛國」老調，僅「愛國」一詞就被提了18次，強調五四精神核心是「愛國主義」，並避談「民主自由」等五四運動因素。

邱垂正今天在例行記者會說，五四運動是近代史上影響深刻的一場運動，核心價值是自由、民主、多元思想，追求民主「德先生」（democracy）以及科學「賽先生」（science）的進步價值。

邱垂正說，中共領導人在五四紀念大會的談話，強調五四運動的精神是「愛國、愛黨」，卻未省思如今中共專制極權，是對民主法治、人權保障的破壞者。

邱垂正強調，一百年前的北洋政府還能夠容忍大學生上街頭遊行、尊重民間辦報、鼓吹新思潮，對照今日被中共統治的中國大陸，箝制思想與人民的基本權利越趨強硬，「還能允許這些民主跟自由嗎？愛國必須堅持中共領導，這不是對五四運動最大的嘲諷嗎？這不是更加凸顯中共制度的缺陷與僵化嗎？」

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