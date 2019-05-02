國軍救災服裝 將重新設計

2019-05-02 19:31

〔記者黃欣柏／台北報導〕考量汛期將至，國防部長嚴德發昨指示相關單位精進國軍官兵的救災服裝，國防部今對此發布新聞稿表示，設計服裝主要會考量基層官兵對不同類型災害的需求，將以現行數位迷彩色調為主，朝吸濕、排汗、透氣、抗UV及耐磨等方向規劃，以補現行服裝之不足，讓官兵們執行救災任務時能兼具舒適、便利功能。

國防部今表示，國軍是政府施政團隊的成員，災害來臨時當秉持「人飢己飢」、「人溺己溺」、「聞聲救苦」的信念，主動協助地方政府投入救災工作，這是國軍守護家園責無旁貸的職責，也感謝媒體對於國軍協助救災工作的肯定。

國防部也提到，國軍秉持的是「救災就是作戰」之精神，透過聯合作戰指揮機制來指揮國軍部隊進行災害防救任務，除了可磨練機制效能，也能強化三軍聯合作戰的默契，並不會影響部隊訓練及戰力之維持。

國防部強調，國軍將救災視為中心任務之一，因應汛期將屆的各項災防整備工作也均已完備，萬一遇到災害來臨，將在中央災害應變中心指導下主動救援，全力維護國人的生命財產安全。

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