台南市政中心遷不遷？ 同黨議員意見大不同

2019-05-02 17:02

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市政中心到底遷不遷？民進黨台南市議員林志聰和李啟維今天分別向市長黃偉哲提出質詢，一個要遷，一個不要遷。黃偉哲表示，市政中心遷不遷，這與政黨無關，由於這並非急迫事項，而且現在的永華市政中心也才使用20年，市府會持續研議、評估。

市議員林志聰主張市政中心應該遷移，他表示，市政中心設在安平並不恰當，安平如果繼續當市政中心，對台南未來不會有發展。

他表示，如果台南有新市政中心，市府人員就不用安平、新營兩地跑，人力配置也不用兩地各設一個股長，這根本是浪費人力。

市議員李啟維則表示，他堅決反對市政中心遷移，早年市政中心設在台南市區，是因這裡有海、空港，具有成為國際大都市的條件，若市政中心遷移反而弱化台南的優勢。而且永華市政中心使用至今才約20年，土地成本不算，當年光建設經費就過40億元，如再蓋一處新市政中心，以現在的成本，根本是天文數字，台南財政不是困難嗎？

台南市政府先前透過公民論壇，針對新市政中心地點，選出善化目加溜灣大道北側、南科ABC周邊、新市看西農場周邊等3地點。黃偉哲表示，新市政中心的開發，初估基礎建設經費至少要100億元以上，由於這並非急迫事項，市府會持續來研議、評估。

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