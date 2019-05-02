宋楚瑜：從未同意以香港模式定位兩岸關係

2019-05-02 17:03

〔記者林良昇／台北報導〕總統府資政、親民黨主席宋楚瑜日前接受中國新華社專訪，報導中提及的兩岸立場釀爭議，蔡總統今呼籲宋親上火線說清楚，若真的對「一國兩制」持肯定態度，會請宋離任總統府資政。宋楚瑜今下午召開記者會退回資政聘書，並強調，從未同意、也絕不同意以香港模式定位兩岸關係。

宋楚瑜今在記者會上表示，他與親民黨在兩岸關係上的立場一貫且堅定，自始便不曾改變，堅信是符合絕大多數台灣百姓利益、更是穩定兩岸和平發展的重要基礎，未來也會是宋楚瑜及親民黨持續的堅持。

宋楚瑜強調，堅持台灣民主自由價值，維護目前的自由、民主、生活方式，保護中華民國的立場從未動搖，堅持台灣人民當家作主，更是從2000年參選總統以來未曾改變的立場，絕不妥協、從未亦絕不同意以香港模式定位兩岸關係。

宋楚瑜表示，他此行與對兩岸關係的主張「兩岸一中，對等分治」，是目前台灣可以達成與對岸和平相處可行的方案，「大陸既提出探索方案，民主協商是唯一兩岸可以坐下來溝通的方式」，各黨各派都可以有權利表示自己的主張，協商只是過程，而不是已經達成協議。

宋楚瑜也說，達成「協議」也必須經過2個民主程序：有公權力的政府授權參與，有代表民意的權力機制，立法院討論監督。最後必要時甚或要民意通過。

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