美空軍整理F-5戰機裝備料件 傳考慮供給台灣

2019-05-02 16:49

〔即時新聞／綜合報導〕為因應中國軍事壓力，美方除替我國現有的F-16戰機升級為F-16V、售予F-16V配備頭盔瞄準系統、電戰莢艙等裝備外，傳出美國空軍有意為我國空軍F-5E提供裝備料件。

據《全球飛行》（Flightglobal）報導，美國空軍裝備司令部（Air Force Materiel Command ，AFMC）清點後，發布了37個單獨的F-5部件清單，包含擋風玻璃面板、油箱、大氣數據計算機等，消息人士指出，美國空軍正在評估這些F-5E料件提供給台灣空軍的可能性。

Cirium旗下Fleets Analyzer的數據顯示，我國空軍服役中的F-5戰機共有56架，全都由漢翔航空工業在諾斯洛普公司的授權下生產，其中包括20架單座F-5E、31架雙座F-5F和5架RF-5E偵察機，平均機齡為36.8歲；另有142架F-5系列戰機封存中。

由於機齡的老化與1990年代大量新一代戰機的引進，目前我國F-5E/F已經退居第二線，主要擔任新進戰機飛行員高等訓練，與分擔對地打擊任務，外傳空軍與中科院合作，意圖將F-5E/F戰機的J85發動機改良為中程飛彈的推進段。

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