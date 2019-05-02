索國總理稱不排除轉向中國 綠委：台灣內部應團結對外顧邦交

2019-05-02 13:52

〔記者彭琬馨／台北報導〕外媒報導，我國友邦索羅門總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）近日受訪時表示，新政府正重新考慮與台灣間的外交關係，台索邦交是否穩固引發關注。民進黨立委羅致政受訪時說，未來半年內，中國勢必會持續對友邦加大施壓力道，此時台灣內部應團結、槍口一致對外，不應將外交作為台灣選舉的政治操作議題；民進黨立委劉世芳則說，台灣應與理念相近國家，如美澳等國，串聯索羅門友邦，共同合作努力建構自由民主國家聯盟。

「澳大利亞人報」引述索羅門總理蘇嘉瓦瑞接受索國媒體訪問的內容指出，「雖然目前狀態不變，但此關係有可能有不同發展」、「我們發展外交關係的原則，必須考量能從這段關係間獲得何種利益？」

羅致政受訪時強調，台灣即將面臨大選，未來半年中國勢必加大打壓力道，我國外交戰線從未鬆懈過，面臨打壓，台灣內部應槍口對外、不應內鬨，尤其在外交上，不要讓中國有見縫插針的機會。

劉世芳則說，中國越打壓、孤立台灣，只會讓台灣人民不分藍綠，越來越討厭中國，未來政府應串聯美澳等理念相近國家，與索羅門共同維持民主自由聯盟。

國民黨立委江啟臣則在臉書貼文表示，北京政府應換位思考，民進黨挑釁對立與選舉至上的兩岸政策雖為人所詬病，但打壓中華民國外交空間造成反效果，反而如同台獨同路人一般增加對立情緒，任何以零和遊戲為基礎的政策都不可避免惡化兩岸衝突，並非希望兩岸和平的人們所樂見。

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