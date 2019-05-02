蘇揆要求全國機關嚴謹落實各項防汛整備

2019-05-02 11:58

〔記者李欣芳／台北報導〕梅雨季節來臨，行政院長蘇貞昌今天表示，在極端氣候漸成常態下，我們越來越能體會到「天有不測風雲」這句話帶來的考驗。今年汛期已經開始，請中央機關及各地方政府一定要以更嚴謹的態度，落實各項防汛整備工作，運用科技工具做好災情預警與通報，並結合民間力量共同強化防災準備，將可能的傷害降到最低。

蘇揆上午主持行政院院會，聽取經濟部水利署「108 年度防汛整備工作」報告後裁示說，最近這幾年來，政府已經編列近千億元預算（884億元，其中前瞻特別預算共273億元）持續投入防洪建設，部分地區的水利工程仍在進行中，即便已經完成一定防洪保護的地區，仍有可能因瞬間強降雨超過水利設施保護容量，而發生積淹水災情，因此政府的緊急應變計畫，就顯得更重要。

他說，包括更為精確的氣象預報、可能致災熱點的預警通報與人員疏散撤離、水庫提前洩洪等，經濟部新購置的270台移動式抽水機，也要在第一時間靈活調度，發揮減災功能，請中央及地方各相關單位，一定要強化各項防災演練。

蘇貞昌指出，天有不測風雲，要全國一體、互相幫助，不只是中央政府跟地方政府間，政府也可以跟民間合作，可以跟廠商有開口契約。各縣市地方政府所屬的機具、車輛盤點清楚，屆時動員就快。

蘇貞昌表示，針對長期的治水對策與行動方案，也請經濟部儘速整合「全國治水會議」意見，引入新觀念，從建構「韌性臺灣」為目標，來提升國土耐災與快速復原能力，規劃更為綜合性的治水策略。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/