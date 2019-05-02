李艷秋給六個疑問 韓國瑜：她的話就是多數高雄市民心聲

2019-05-02 12:03

〔記者王榮祥／高雄報導〕資深媒體人李艷秋提出六個問題，質疑高雄市長韓國瑜近期對參選總統的發言，韓國瑜今表示，非常感謝李艷秋女士的關切，她所憂慮的其實也是高雄市民憂慮的，她的話就是高雄市民的心聲。

韓國瑜說，市民一定覺得市政最重要，希望趕快發展經濟發展、各方面建設加快等，所以李艷秋女士講的話，就是市民大多數心聲。

韓國瑜強調，此時此刻所處的狀況並沒有那些問題（李六點），因為中央黨部還沒有完全定案。

李艷秋1日透過臉書表示，韓國瑜對2020大選態度，「其實就是不參加黨內初選，你們要將我納入民調，我尊重，如果民調最高，我就選」，李艷秋坦言，說實話，她看不懂這個邏輯，所以有6個疑問想請教韓市長。

一、既然因為『身為市長，肩膀上有高雄市民的期待』，就該以完成高雄市民的期待為唯一優先，不是嗎？遠見雜誌調查高雄市民過半不希望韓市長選總統，這個數字有沒有參考價值呢？

二、就任市長四個月，要不要選總統的議題就爆炒了近兩個月，高雄市政真的沒有任何耽誤嗎？

三、不確定的氛圍，有沒有阻擋原先要到高雄投資或讓高雄發大財的機會？

四、到明年投票，這期間高雄會無政府嗎？

五、民調高，去選總統，市長重選，市民會繼續支持國民黨？民調低，回任市長，市民會怎麼看市長呢？

六、說台灣好，高雄才會好，是不是形同宣告，主政四個月，高雄其實是無救的？

李艷秋表示，韓市長翻轉高雄，她曾經以「台灣政壇最勵志的故事」來形容，這近乎奇蹟的過程，撼動也感動不少人心，她仍然希望有機會看到這個奇蹟變成經典傳奇。

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