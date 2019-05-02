中國經濟間諜抓不怕？ 綠委提案：最重判無期徒刑

2019-05-02 11:41

〔記者黃欣柏／台北報導〕立法院外交及國防委員會今邀請國安局、陸委會、刑事局等單位進行報告及備質詢，民進黨立委趙天麟在會中透露，為解決中國經濟間諜抓不怕的問題，他已提案修正「營業秘密法」，將經濟間諜行為的刑責從現行的1到10年提高為10年以上、最重無期徒刑，以重刑來遏止這類犯罪。

趙天麟指出，自「營業秘密法」在2013年1月增訂損害營業秘密的罰則至今，我國企業損失仍高達1700億元，而且截至去年底調查局共移送89件相關案件，卻只有58案起訴，其中一審判決有罪者更僅7案，這其實是法制上出了問題。

趙天麟透露，他已對此提案修正「營業秘密法」，對經濟間諜行為做出明確的定性、定調，明定「替境外機構蒐集、刺探、洩漏或交付營業秘密相關之資訊、檔案、物品者」，即使沒有意圖為自己之不法利益，仍構成「經濟間諜行為」。

除了定義「經濟間諜行為」，趙天麟也提案修正同法第13條之2，將經濟間諜行為的刑責，從原條文1年以上、10年以下有期徒刑，提高為無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科之罰金上限也從5千萬元以下提高為1億元以下。

此外，趙天麟也提案增修「國家情報工作法」，明定盜取、洩漏關鍵技術產業營業秘密的徵候或情資，應該列入情報機關的工作範圍。

對此，國安局副局長陳文凡表示樂見推動，也會在草案審查前先進行內部研究。

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