韓4點粉專「高雄歹過日」酸市長急漂北方 網友神回：漂向宇宙

2019-05-02 11:16

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市長韓國瑜和國民黨黨主席吳敦義見面後發表4點聲明，外界解讀等同他被動參選2020，粉專「高雄歹過日」質問「韓4點跟韓5點內容差在哪」？並酸「咱市長就急著想漂向北方」，因韓世新演講「征服宇宙」，網友留言：「漂向宇宙」。

「高雄歹過日」小編表示，韓4點跟韓五點內容，根本一模一樣，滿滿的「徵召我」，網友也紛紛留言「漂好漂滿，7天後就會浮起來了！」、「站在碼頭上，遙望著北方～（快徵召我阿！）」，還有不少網友自製kuso「就是徵召我」圖片，鄉民一片讚聲。

網友表示，其實韓市長一直只有選總統，辜負高雄市民一票票的託負，發表韓5點、韓4點，市民失望了，終於知道韓市長心不在高雄，許多網友憤嗆「先辭職！愛怎麼選隨意」。

「高雄歹過日」貼文：「北漂青年都還沒回來看阿嬤⋯⋯咱市長急著想漂向北方」，網友紛紛留言：「那傢伙只是落葉歸根，連高雄人都不是」、「北漂青年為何不出來抗議？」、「口憐的高雄人」，還有網友神回：「漂向宇宙」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/