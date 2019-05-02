鄭成功與原住民爭議 黃偉哲：回歸中華民國體制比較好

2019-05-02 10:41

〔記者蔡文居／台南報導〕行政院發言人Kolas Yotaka日前在臉書發文「拒絕殖民史觀，取消中樞祭拜鄭成功。」引發台南鄭氏宗親嚴正抗議，並要求撤換。台南市長黃偉哲今天表示，如果完全用仇恨的態度來看，會沒完沒了，他建議讓歷史歸歷史，政治歸政治，一切回歸到現今的中華民國體制比較好。

黃偉哲今天上午前往市議會備詢時受訪表示，原住民和鄭成功這兩個元素不見得是敵對、仇視的要素，行政院發言人Kolas是代表行政院，如從這個角度來看表示族群是融合的，如果完全用仇恨的態度來看會沒完沒了，這時候應該來反省整個族群融合。

他表示，鄭成功開台有功是不爭的事實，但過去在漢原之間有些族群間的衝突也是不爭的事實。他認為讓歷史歸歷史，政治歸政治，一切回歸到現今的中華民國體制比較好，如果要追究300年前、400年前，或再更早以前，在中國或台灣的歷史，原住民各部族之間也是有衝突，他覺得這樣追究下來，很難得到最終的答案，所以我們應尊重現行體制。

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