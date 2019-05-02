女人何苦為難女人？囝仔仙：「7仙女諸侯陣」鎖小英

2019-05-02 09:47

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕2020總統大選，民進黨爭取蟬聯的蔡英文仍與前行政院長賴清德戰得難分難解，饒有名氣的盲眼算命師、人稱「囝仔仙」的陳寬利斷言，蔡英文已被國民黨的7仙女諸侯陣鎖住，即使能代表民進黨出征，連任恐無望。

陳寬利口中的國民黨7仙女就是宜蘭縣林姿妙、台中市盧秀燕、彰化縣王惠美、雲林縣張麗善、嘉義市黃敏惠、台東縣饒慶鈴與花蓮縣徐榛蔚。

喜歡預測政治人物的前途的陳寬利，曾準確預測2004年總統大選陳水扁蟬聯成功、台灣出女總統、前嘉義市長涂醒哲成為首位嘉市男性市長等，不少政治人物選前都會找其問卜，尋求破解不利局面之道。

陳寬利指出，去年底的6都市長與縣、市長選舉，國民黨主席吳敦義一舉提名7位女性參選，由於以往國民黨只出過嘉義市黃敏惠與台東縣長鄺麗貞2位女性縣市長，一口氣提名7個，剛開始並不被看好，尤其台中市、彰化縣、雲林縣與嘉義市都是挑戰現任者。

陳寬利表示，學歷史的吳敦義深知台灣目前女權高張，也只有女性才能拑制女人，大膽決定提名宜蘭縣林姿妙、台中市盧秀燕、彰化縣王惠美、雲林縣張麗善、嘉義市黃敏惠、台東縣饒慶鈴與花蓮縣徐榛蔚，並揮出驚人的全壘打。

陳寬利強調，吳敦義成功佈下7仙女諸侯陣，7女聲勢如日中天，對比因執政不力遍體鱗傷的小英總統，已收到讓小英總統坐回愁城的先期目標，尤其是「女人最怕女人」、「女人最會為難女人」持續發酵，小英連任之路黯淡無光。

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