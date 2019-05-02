女人何苦為難女人？囝仔仙：「7仙女諸侯陣」鎖小英
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盲眼算命師陳寬利預言小英總統連任之路已被國民黨的七仙女諸侯陣困住。（記者蔡宗勳攝）

盲眼算命師陳寬利預言小英總統連任之路已被國民黨的七仙女諸侯陣困住。（記者蔡宗勳攝）

2019-05-02 09:47

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕2020總統大選，民進黨爭取蟬聯的蔡英文仍與前行政院長賴清德戰得難分難解，饒有名氣的盲眼算命師、人稱「囝仔仙」的陳寬利斷言，蔡英文已被國民黨的7仙女諸侯陣鎖住，即使能代表民進黨出征，連任恐無望。

陳寬利口中的國民黨7仙女就是宜蘭縣林姿妙、台中市盧秀燕、彰化縣王惠美、雲林縣張麗善、嘉義市黃敏惠、台東縣饒慶鈴與花蓮縣徐榛蔚。

喜歡預測政治人物的前途的陳寬利，曾準確預測2004年總統大選陳水扁蟬聯成功、台灣出女總統、前嘉義市長涂醒哲成為首位嘉市男性市長等，不少政治人物選前都會找其問卜，尋求破解不利局面之道。

陳寬利指出，去年底的6都市長與縣、市長選舉，國民黨主席吳敦義一舉提名7位女性參選，由於以往國民黨只出過嘉義市黃敏惠與台東縣長鄺麗貞2位女性縣市長，一口氣提名7個，剛開始並不被看好，尤其台中市、彰化縣、雲林縣與嘉義市都是挑戰現任者。

陳寬利表示，學歷史的吳敦義深知台灣目前女權高張，也只有女性才能拑制女人，大膽決定提名宜蘭縣林姿妙、台中市盧秀燕、彰化縣王惠美、雲林縣張麗善、嘉義市黃敏惠、台東縣饒慶鈴與花蓮縣徐榛蔚，並揮出驚人的全壘打。

陳寬利強調，吳敦義成功佈下7仙女諸侯陣，7女聲勢如日中天，對比因執政不力遍體鱗傷的小英總統，已收到讓小英總統坐回愁城的先期目標，尤其是「女人最怕女人」、「女人最會為難女人」持續發酵，小英連任之路黯淡無光。

  • 盲眼算命師陳寬利預言蔡英文是台灣第一位女性總統成真，時任民進黨嘉義縣黨部主委蔡易餘贈匾留念。（記者蔡宗勳攝）

    盲眼算命師陳寬利預言蔡英文是台灣第一位女性總統成真，時任民進黨嘉義縣黨部主委蔡易餘贈匾留念。（記者蔡宗勳攝）

  • 盲眼算命師陳寬利的「囝仔仙命相館」在嘉義地區饒有名氣。（記者蔡宗勳攝）

    盲眼算命師陳寬利的「囝仔仙命相館」在嘉義地區饒有名氣。（記者蔡宗勳攝）

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