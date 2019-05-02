坦言韓國瑜「有地方不對了」 挺韓名嘴慘遭韓粉圍剿

2019-05-02 00:41

〔即時新聞／綜合報導〕粉專自稱「藍軍教父」的媒體人唐湘龍，在九合一大選前後都曾替高雄市長韓國瑜說過不少好話；不過，日前他在節目上指出韓國瑜讓人感覺「有些地方不對了」、「突然冷掉了」之後，也難逃遭到韓粉圍剿的命運。有韓粉怒嗆「變的是你」，也有韓粉要他撤掉粉專上「藍軍教父」4個字。

唐湘龍日前在廣播節目中說自己曾「赤裸裸的挺韓」，但相信韓國瑜有感覺到，過去一群很支持、關心他的人，慢慢開始冷了。唐湘龍認為，韓國瑜發表5點聲明後，一群人跟自己一樣，開始講不出來有什麼地方不對，因為從來不罵人的韓國瑜，最近罵人罵得兇了。唐湘龍認為，國民黨內也出現一些聲音，覺得韓國瑜怪怪的，感覺在九合一選舉和初選時，「好像是不同的韓國瑜」。

不料，唐湘龍言論被轉載後，臉書立刻被氣憤的韓粉灌爆，有韓粉要求唐湘龍將粉專「藍軍教父」4字撤下，怒轟「你不夠格！」也有網友留言說，「我本來是你的聽眾 但從此不再聽信你的分析了」、「你們是跟韓粉有仇嗎？你們比民進黨都不如」、「對你的人格打了大問號？」、「拒看TvBs趙少康，唐湘龍」、「你跟趙少康才是變了！」

對此，唐湘龍也在「Yahoo論壇」專欄自嘲「最近，我發現我變黑了」，他說，本以為九合一大勝，「我終於可以站在陽光下了。因為我是韓粉」，誰敢批評韓國瑜，他就立「七殺碑」除之，「但沒想到，我竟然自殺了」。

唐湘龍說，他從韓粉變成韓黑，然後再變成粉黑，因為他發現，這個到現在還沒表態參加初選的韓國瑜，就和16年前的韓國瑜是同一個人。唐湘龍對韓粉說，這次國民黨初選，自己已經有屬意的候選人，「一定跟你們不一樣」，但是他希望，只要初選有了結果，大家還是能團結在一起。

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