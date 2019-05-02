把聽眾當小孩？大喊「征服宇宙」 韓：說給小朋友聽的

2019-05-02 00:39

〔即時新聞／綜合報導〕韓國瑜在馬英九主辦的經濟論壇上，致詞大喊「立足台灣、胸懷大陸、放眼世界、征服宇宙」16字箴言，引起網友熱議，1日韓國瑜受訪時對此做出回應，表示是「說給小朋友聽的」。

綜合媒體報導，高雄市長韓國瑜4月30日出席前總統馬英九主辦的經濟論壇，竟在致詞時表示要「征服宇宙」，引來不少網友訕笑，今天韓國瑜受訪時對此解釋，這只是中學的校訓，是特別說給小朋友聽的，後來媒體追問「有網友認為這番言論太奇幻」，韓國瑜再次強調，這是要給幼稚園到國中的小朋友聽的。

不少網友對這個解釋不領情，質疑「是把大家都當小孩？」，網友更怒轟「馬英九主辦的經濟論壇講這個 低能至極」、「翻譯：低能兒韓粉智商不超過幼稚園」、「整天就想著征服，你共產黨逆」、「說大話又不用草稿，別計較」、「為什麼好好講話不行，卻要唬爛吸引注意」、「把選民當小孩子騙 呵呵 然後被騙的還很推崇」、「也是啦，9.2智商跟小學生差不多，難怪對他們講這種話」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/