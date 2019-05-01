大選在即 陸委會示警：中國可能多元形式加大干預

2019-05-01 19:49

〔記者涂鉅旻／台北報導〕立法院外交及國防委員會明日邀請國安局、陸委會、國防部等單位，就中國對我國假訊息和心戰作為進行探討。由於我國明年將舉辦總統大選，陸委會提交立法院的專案報告內容指出，不排除中國以多元形式，加大干預我大選，利用民主政體自由空間加大干預，介入影響台灣輿論，企圖動搖及轉化部分選民意向及政局穩定。

陸委會的報告中，列舉中國對台統戰與滲透操作手法，除干預我方大選的可能作為，陸委會認為，中國「長期分化裂解台灣社會」，利用各領域進行統戰分化，以對我政府的兩岸政策施壓，接受中方片面設定的政治主張，以達統一目標。

陸委會表示，中國國家主席習近平提出的「習五條」，強化「一國兩制台灣方案」及「民主協商」，並積極利用台灣民主自由，發動輿論戰與心理戰，加大對台統戰分化、製造台灣社會紛擾。根據瑞典V-Dem研究指出，去年台灣是全球接收來自外國政府或其代理人假資訊最嚴重的國家，國際社會均關切中國對台影響的可能效應。

至於我方因應作為，陸委會認為，我方除落實總統「三道防護網」，加強政策說明外，也應強化假訊息管理機制，填補現行規範之不足，並善用影音及媒體互動，加強提供民眾辨識有關資訊，以及研議強化網路平台業者自律並建立公私協力之事實查核制度、研議強化網路假訊息之辨識及管理等。

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