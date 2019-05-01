淡水清水巖參拜 蔡英文：壓力再大都會堅守民主、主權

2019-05-01 19:43

〔記者陳心瑜／新北報導〕總統蔡英文今天下午至淡水清水巖參拜，民眾大喊「挺小英、顧台灣」，蔡英文顯得心情輕鬆，致詞時大談政績，爭取民眾支持，包括減稅、警消海巡醫療福利比照國軍、解除基隆河沿岸開發管制、IMF上修台灣經濟成長率、台商回流投資等，也表達堅守主權立場，更說現在是國際對台灣支持度最高的時候。

蔡英文在內政部長徐國勇、立委呂孫綾、余天、新北市議員鄭宇恩以及國策顧問呂子昌等人陪同下，至淡水清水祖師巖、福佑宮參拜，還到淡水老街逛三協成餅舖等老店。

蔡英文在清水祖師巖致詞說，政府在執政前兩、三年，做的都是基本工程，只要再給蔡英文足夠的時間，一定會蓋出堅固、耐用又實用好看的房子。

蔡英文說，2010年宣布要參選新北市長時，就是選在淡水宣布，因此對淡水感到很親切，每次回來都有回家的感覺。

蔡英文比喻，打地基過程必須挖土，比較吵雜、灰塵也多，讓民眾感到紛擾，但現在基礎的工程已經完工，現在要開始一層一層往上蓋，只要給她足夠的時間，就會蓋出堅固、耐用又實用好看的房子。

蔡英文更說，現在執政團隊面對的挑戰很多，尤其是來自中國的威脅，但她沒有退讓過，年初更強調「絕對不接受一國兩制」，一定要守住海峽中線、保障台灣海峽的和平，而且國際都認同台灣對維持於印度太平洋地區的和平穩定，是不可或缺的重要夥伴，現在更是國際對台灣支持度最高的時候。

蔡英文話鋒一轉，批評有些人面對壓力的時候會退縮，但壓力再大，她都會堅守民主、堅守主權，更說2020年是維持主權獨立或被併吞的進程，要民眾選擇台灣的民主、選擇蔡英文。

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