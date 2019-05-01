五一勞動節 黃偉哲換車月省近4萬

2019-05-01 21:52

［記者劉婉君／台南報導］五一勞動節，台南市長黃偉哲換新車，帶動開源節流，市長座車從原本3500cc換為2000cc，1個月租金加油錢，可省下近4萬元。

黃偉哲上任後的市長座車，1個月租金約6萬9千元，向來節儉的他，早在4月30日舊車合約屆滿前，就已決定要更換成較小的座車，今天新車送扺市府，租金3萬8千500元，1個月約可省下3萬1千元的租金。

油錢部分，舊車平均1個月油錢為3萬元出頭，預估新車可省下5千至1萬元的油錢。

黃偉哲說，換車後1年可省下至少37萬元左右，雖然只是一點點，但希望盡量省吃儉用，讓公帑不要太浪費。

另外，市府今天也通過財政紀律法的因應措，黃偉哲說，中央已公布財政紀律法，地方政府不可增加肉桶式支出或隨便舉債，過去前行政院長賴清德及前代理市長李孟諺在財政紀律維護上做得相當好，8年之內還了233億元，前人努力還債，後人不能努力花錢，台南市民平均每位負債3.3萬元，當然還有改善的空間，未來要節衣縮食，要做到收支平衡，擠出錢來把以前所負的債還掉，興利除弊，不要債留子孫，是市長應該做的責任。

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