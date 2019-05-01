不只黃珊珊辭黨職 宋楚瑜資深文膽也出走

2019-05-01 17:35

首次上稿 17:10

更新時間 17:35

〔記者陳昀／台北報導〕親民黨主席宋楚瑜日前出訪中國並接受官媒《新華社》專訪，報導提及宋楚瑜同意中國國家主席提議針對一國兩制政治協商及台灣是中國一部分。親民黨繼文宣部主任黃珊珊請辭黨職，身兼立院黨團副主任及文宣部副主任的資深文膽吳崑玉今天也離職，他雖不願證實是因為反對宋楚瑜訪中，但在臉書直言「我就是無法接受一國兩制這種擺明騙小孩的東西，民主和威權是無法相容，連談都很難談的」。

黃珊珊昨天除了在臉書宣布請辭黨職，也發文說，台灣人不可能放棄台灣的民主自由與生活方式，自己不會支持一國兩制，更不可能放棄台灣主權，外界解讀與《新華社》報導曝光有關，但黃珊珊今天接受記者電訪時，仍不願多談，只說「看臉書就好了」。

黨內人士指出，吳崑玉在兩岸立場一直跟宋楚瑜持不同意見，也一直大力反對宋楚瑜出訪，因此3月提出離職，4月初國會辦公室就已搬空。

被問到是否跟宋楚瑜對兩岸看法有所衝突，吳崑玉接受本報電訪時不願多談，只說「不想傷害老東家」，離職也只是因為同一份工作做了十幾年、職業倦怠，「萬年副主任」想換個跑道很自然，4月1日提離職後老闆慰留1個月，今天生效，他也立刻展開新的「斜槓人生」，在台灣政治劇「國際橋牌社」飾演報社社長。

親民黨組織部主任張碩文受訪指出，吳崑玉只是想休息，3月底時請假1個多月，跟宋楚瑜對中路線沒什麼關聯；黃珊珊則是因為沒有隨行出訪中國，昨天接到媒體詢問時，無法第一時間對外解釋，只好用請辭來表達，相信他們還是願意留在親民黨。

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宋楚瑜資深文膽吳崑玉辭職「民主和威權無法相容」

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