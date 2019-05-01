賣農產品等於賣台？ 韓國瑜：身體好就不會看壯陽藥

2019-05-01 18:00

〔記者林良昇／台北報導〕高雄市長韓國瑜今天在世新大學演講時被學生問到，先前到中國賣農產品，其中是否有政治因素？韓國瑜回答說，政治和經濟有影響跟互通性，但主事者可以考量降低；他還提到，他訪美時跟美國人說，如果身體很壯就不會去看壯陽藥，但如果身體差就會開始想了，台灣的價值在民主，如果有信心，不用怕。

韓國瑜說，他簽的訂單完全沒有政治考量，他只是盡量把貨賣出去，「跟賣台有什麼關係」，就像他訪問美國時，有美國學者就用類似問題問他，他就反問美國人，「你20歲會看壯陽藥嗎？」如果身體很壯，就不會去想這個，但到了6、70歲身體越來越差，就會開始想了。

韓國瑜說，台灣的價值在於民主，生活、呼吸所有的一切都是民主，如果已有信心就不用怕，如果沒有信心才需要怕，他最後還說：「我不會去看那些東西，因為我對我自己的腎臟很有信心。」

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