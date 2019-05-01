AIT告別信義路舊址 內湖新館6日啟用

2019-05-01 16:47

〔記者呂伊萱／台北報導〕位於台北市信義路的美國在台協會（AIT）台北辦事處今天中午過後停止對外開放，休館期間僅提供美國公民緊急服務，AIT並將於下週一（6）起在內湖新館運作。

AIT台北信義路辦事處與領事組、國貿大樓的商務組及美國中心，以及安和路上的農業貿易辦事處，都於今（1）天中午過後停止對外開放，以利搬遷作業，休館期間僅提供美國公民緊急服務。

AIT今天在社群軟體發文與舊館道別，舊館照片中可看到美國國旗。

AIT說，「在這棟舊館裡，AIT每天兢兢業業，為促進美台在各項領域的夥伴關係付出心力」，包括貿易投資、推廣共享價值、安全及執法合作、教育及文化傳統分享。「如果我們能在這棟老舊不起眼的建築取得如此多的進展，想像一下我們在嶄新的內湖新館能有多耀眼的成就！」

AIT內湖新館整合過去四散的辦公單位，位於台北市內湖區金湖路100號，將於下週一（6）起運作、提供服務。內湖新館建物歷時9年、耗資約2.55億美元（約新台幣76億元）打造；AIT多次表示，新館是台美夥伴關係承諾的具體象徵。

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