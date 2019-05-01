警消海巡空勤享國軍就醫優惠 總統讚「衝衝衝」效率

2019-05-01 16:35

〔記者涂鉅旻／台北報導〕總統蔡英文今日下午出席三軍總醫院記者會，宣布今日起，包括海巡、內政部空勤、警、消人員等，都可比照現退役軍人，享有國軍官兵的就醫優惠。總統在演說時，也不忘稱讚行政院長蘇貞昌，政院果然不負眾望「衝衝衝」，這就是政府效率的展現。

行政院在今日起，針對警、消、海巡、空勤人員等現職、退休人員與遺眷，可比照軍人享有免門診、急診掛號費、政府補助健保部分負擔，且就診、住院程序也和國軍官兵、人員相同，另現職、現役人員也可快速通關與收治。

蔡英文稍早演說時表示，從今天起，只要在國軍軍醫院、榮總醫院系統就醫，不用掛號費，自費健康檢查也享折扣，都比照國軍官兵。而行政院也特別貼心，有些縣市沒有國軍系統醫院，因此也將衛福部醫院系統加入。

蔡英文表示，雖然身穿不同制服，但都肩負守護家園、自由民主的任務，作為總統，她也有責讓這些人員受更好照顧，她也要求相關單位，務必讓每位同袍獲得良好醫療照顧。

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