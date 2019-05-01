政院公布明年春節2月15日補班 共3天補班日

2019-05-01 14:37

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院人事行政總處今天下午公布，行政院長蘇貞昌核定的明年政府行政機關辦公日曆表，全年366日，總放假日數115日，其中3日以上之連續假期（併同例假日）計有6個，分別為農曆除夕及春節（7日）、和平紀念日（3日）、兒童節及民族掃墓節（4日）、端午節（4日）、中秋節（4日）及國慶日（3日）。

其中明年農曆春節7天假，決定在2月15日（星期六）補上班，人事總處說明，109年農曆除夕及春節連續假期自1月23日起至1月29日，共放假7日，並配合1月11日為第15任總統、副總統與第10屆立法委員選舉投票日、1月18日為109學年度學科能力測驗、2月1日及8日為術科考試，因此，於2月15日（星期六）補行上班。

明年除了2月15日須補班外，明年的端午節連假從6月25日起有4天假，決定提前在明年6月20日（星期六）補班，明年中秋連假則從10月1日到4日也有4天假，一樣決定提前在9月26日（星期六）補班，明年共有3個補班日。

人事總處強調，政府行政機關辦公日曆表僅適用於政府行政機關公務人員，至於公營事業機構人員的放假，原則上比照辦理；軍人的放假，則屬國防部主管權責，應依該部規定辦理。另各級學校適用的學年度行事曆，是由各該主管教育行政機關訂定。此外，民間企業人員的放假涉及勞動基準法相關事項，應依該法主管機關勞動部的規定辦理。

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