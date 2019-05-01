五一勞動節慰問勞工 侯友宜這麼做！

2019-05-01 13:31

〔記者翁聿煌／新北報導〕今天是五一勞動節，新北市長侯友宜選擇搭乘優良駕駛、新店客運司機蔡仁生所駕駛的公車，並且祝福他勞動節快樂，侯友宜接著前往耕莘醫院，慰勞護理師組長廖淑娟，感謝她在護理工作崗位上克盡職守，照顧病患。

侯友宜今天上午先到新店就業服務站，雖然是五一勞動節假期，但是就業服務站內仍有許多工作人員在協助求職民眾找工作，侯友宜也為求職民眾加油打氣，有一位「張百勝」先生正好填寫求職履歷，侯友宜鼓勵他做好求職準備，就能「百戰百勝」，他也感謝所有在崗位上服務的就業服務員，認真辛勤為民眾服務。

侯友宜從七張站搭乘新店客運930線公車，駕駛員蔡仁生為烏來泰雅族原住民，駕駛公車始終保持親切笑容，深受乘客喜愛，他擔任駕駛工作13年6個月以來，若有行動不便民眾上下車，他都會主動協助，近5年來更是無違規及肇事紀錄，侯友宜稱讚他技術優良，讓乘客安心。

侯友宜在耕莘醫院站下車，前往探視廖淑娟，她從護理學校畢業至今18年，均在耕莘醫院服務，體貼親切的個性視病如親，曾於2014年及2015年受衛生福利部評鑑為臨床教學表現優良教師，更於2015年榮獲新北市護理師護士公會優良護理人員獎。

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