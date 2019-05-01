又有韓黑嗆殺韓 高市府截圖報警

2019-05-01 13:19

〔記者黃建華／高雄報導〕網路一連兩天出現網友留言要殺韓國瑜、甚至對其女兒韓冰不利的不理性文字，高雄市政府昨向警方報案後，警方立即報告高雄地檢署，由檢察官許紘彬指揮偵辦，刑大表示，檢警已向Google等網路平台調閱涉案網友「陳東玻」及「呆灣狼」的帳號，資料最快下午可收到，屆時檢警將會有進一步偵辦動作。

據了解，4月30日媒體人黃暐瀚在廣播節目中直播影片，談論韓國瑜在臉書發文「台灣安全，人民有錢」，突有一名署名「陳東坡」網友留言「殺韓X韓市長女兒」，威脅對韓國瑜父女不利。高雄市政府獲知後，立即報案提告。

未料，昨天下午又有署名「呆湾狼」的網友在影音平台留言「韓國瑜今晚必死，不死不是韓國瑜」。新聞局長王淺秋表示，已截圖轉給警方辦案參考，但尚未正式報案。

高市警局接獲報案後，警察局長李永癸立即指示市刑大科偵隊支援鳳山警分局偵辦此案。

刑大科偵隊表示，已透過檢方行文向Google等網路平台調閱涉案網友的帳戶資料，最快今天下午可收到，全案將依恐嚇或預備殺人罪嫌查辦。

對於接連有網友揚言對市長人身安全的不理性言語，高市警方為了確保市長的安全，已將原本2名隨扈增派為4人，另對市長家人則會視狀況機動派遣警力。

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