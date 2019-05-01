立委李昆澤爭取 勞保行政補助費調高

2019-05-01 12:29

〔記者葛祐豪／高雄報導〕職業工會及漁會勞保行政補助費，已經14年未調漲，但電信、郵資卻陸續上漲，導致職業工會與漁會沒有財源支應相關費用，在立委李昆澤等人爭取下，行政院已核定將勞保行政補助費，由每人每月10元，調高至12.5元。

李昆澤今天指出，長久以來，職業工會、漁會辦理會員的加退保，並代收保險費、申請給付及職災門診單發放等勞保業務，需要花費人事費用、電信費及郵資等費用。

李昆澤說，但勞動部對職業工會與漁會勞保行政補助費，已長達14年未調整，面對人事、郵資、電信等費用不斷上漲，原有每人每月補助10元，早已不敷需求，導致職業工會及漁會財務緊縮，財務雪上加霜，因此向他反映，建請中央調高補助款，減輕行政成本。

李昆澤強調，他函請行政院及勞動部，調高對職業工會與漁會勞保行政補助費，以維持地方職業工會運作、保障勞工權益，勞動部已同意將勞保行政事務費，調高到每人每月12.5元，也納入各年度預算。

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