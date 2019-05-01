法務部證實 瑞士來函關心扁審理進度 高院：尊重審判獨立不宜干涉

2019-05-01 12:08

〔記者楊國文／台北報導〕涉國務機要費等五案的前總統陳水扁，因健康情形欠佳，3年前均停止審理至今。不過扁當時被查出轉到瑞士的3億多元台幣因涉及洗錢，遭瑞士銀行查扣凍結已11年，特別來函詢問法務部有關扁案審理進度，法務部長蔡清祥今證實，法務部確實有收到瑞士的來文，已轉給相關機關了解審理狀況，將回覆瑞士，高院今表示，正查證檢方有無來函，個案審理部份，基於審判獨立不宜干涉。

前總統陳水扁在龍潭弊案、陳敏薰行賄案中，被判刑廿年定讞外，因他的健康狀況欠佳，相關法院參考扁的歷年病情、醫療團隊報告後，以「因病不能到庭」理由，三年多前起，陸續裁定扁涉及的五案全部停止審理。

目前停審的五案中，高院有三案、北院有兩案，而最受矚目，也是最後一件做出停審的是高院更二審審理前總統陳水扁國務機要費案，高院另兩案是更一審審理扁被控教唆偽證案、更一審審理二次金改國泰併世華案。

北院部份，分別為扁被控侵占公文案、陳敏薰買官洗錢案。

高院今表示，尚不清楚檢方是否有連繫轉知瑞士詢問前總統陳水扁在高院共三案的審理情況，不過，基於尊重審判獨立，不方便過問此三案審理進度。

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